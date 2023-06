Final Fantasy XVI: Kooperation mit Energy-Drink-Hersteller erinnert an alte Tage

Final Fantasy XVI steht quasi vor der Tür. Im Vorfeld der Veröffentlichung haben sich Square Enix und PXL nun zusammengetan, um SpielerInnen mit „Eikon Elixir“ zu versorgen. Dabei handelt es sich um einen Energy-Drink im FFXVI-Mantel. Der Verkauf soll pünktlich vor Launch am 21. Juni im Schweden starten.

Wo bleibt sie denn, die Demo?

Die Kooperation winkt aber nicht nur mit der edlen (zuckerfreien) Suppe, die Abenteurer wach hält. Auf der Dose findet sich – neben vom Spiel inspiriertem Artwork – auch ein QR-Code. Und der leitet euch gleich zur Demo von Final Fantasy XVI weiter.

Die hat bekanntlich noch immer keinen Termin – aber lang kann es offensichtlich nicht mehr dauern, ehe sie an den Start geht. Die Demo soll bekanntlich „die ersten Stunden des Spiels“ abdecken und einen Rückblick in Clives Jugend bieten, „der die Grundlage für die Story danach bildet“. Den Speicherstand übertragt ihr dann in die Vollversion.

Ob es das „Eikon Elixir“ auch in Final Fantasy XVI schafft, bleibt also gespannt abzuwarten.

Es ging schon skurriler

Für den einen oder anderen Serien-Neuling mag die Kooperation mit einem Energy-Drink-Hersteller skurril wirken, aber seid versichert: Im Vergleich zu vergangenen Werbeaktionen, wirkt diese regelrecht harmlos.

Instant-Nudel-Riese Nissin kooperierte in der Vergangenheit auch schon mit Square Enix – seinerzeit im Zuge des Vorgänger Final Fantasy XV. Neben entsprechender Spezialausgaben der berühmten Cup Noodles, schaffte es die flotte Leckerei dann auch ins Spiel. SpielerInnen gossen sich – nach einem abenteuerreichen Tag – einen Nudelbecher am Lagerfeuer auf.

Schräg wurde es dann aber mit einem später erschienenen DLC, der Protagonist Noctis einen solchen „Cup Noodles“-Becher als speziellen Helm auf den Kopf setzte. Statt seiner noblen Königswaffen schwang der Prinz dann eben einen gewaltigen Satz an Besteck um sich – inklusive Becherinhalt.

Bildmaterial: PXL., FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.; FINAL FANTASY XV © 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.