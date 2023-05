Final Fantasy XVI: Details zur kommenden Demo und wann sie möglicherweise erscheint

So langsam ergibt sich ein Bild. Naoki Yoshida hatte schon vor Wochen verraten, dass man plane, etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI eine spielbare Demo für alle Fans zur Verfügung zu stellen. Damals rätselte er noch, was man in dieser Demo zeigen würde.

Sinngemäß: Zeigt man nur die Anfänge des Spiels, würde man möglicherweise den Kampf nicht ausreichend repräsentieren, der hier einfach noch keine große Rolle spielt. Würde man jedoch einen Ausschnitt aus dem fortgeschrittenen Spiel zeigen, könne man die fesselnde Story nicht darbieten.

Die Entscheidung ist gefallen. Im PlayStation Blog berichtet Gillen McAllister von Sony über seinen Besuch beim Preview-Event zu Final Fantasy XVI in London und erklärt, dass die „allgemein zugängliche“ Demo „die ersten Stunden des Spiels“ abdecken würde, einen Rückblick in Clives Jugend, „der die Grundlage für die Story danach bildet“.

Dieser Flashback ist der Anfang des Spiels und ist auch in unserer Vorschau auf Final Fantasy XVI ausführlich – exklusive Story-Spoilern – beschrieben. Der Spielstand der Demo lässt sich später in die Vollversion übertragen, heißt es weiter.

Gemeinsam mit der groben Datierung der Demo durch Naoki Yoshida ergibt sich somit nun ein umfassendes Bild. Am 11. Juni 2023 wird Square Enix nämlich eine Pre-Launch-Party zu Final Fantasy XVI live übertragen. Etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung also. Eine gute Gelegenheit, eine Demo zu droppen, oder was meint ihr?

Der aktuelle Launchtrailer:

