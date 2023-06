Final Fantasy XVI besucht die DoKomi 2023 mit besonderem Stand und Gelegenheiten

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 findet die DoKomi wieder statt, die größte Anime- und Japan-Messe in Deutschland. Sie ist dann nicht nur Treffpunkt für Fans von Anime, Manga und japanischer Popkultur. Auch Videospiele werden immer mal wieder ausgestellt. 2023 dabei: Final Fantasy XVI.

Das ist am DoKomi-Wochenende natürlich schon etwa eine Woche erhältlich, aber für Final-Fantasy-Fans lohnt sich die Reise nach Düsseldorf trotzdem. Das Team von Square Enix präsentiert Final Fantasy XVI nicht nur an über 20 Anspielstationen in Halle 5, Stand B13.

Der Stand soll auch in einem passenden mittelalterlichen Setting designt sein, einer Burg nämlich. Mit einigen Besonderheiten für alle Gäste: Es gibt eine Autogrammstunde mit Vincent Fallow, Synchronsprecher von Clive, ebenso wie einen schönen Fotospot für Fans und Cosplayer. Darüber hinaus kann ausgewähltes Merchandise rabattiert gekauft werden.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.