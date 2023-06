Final Fantasy VII: Ever Crisis meldet sich mit einem mysteriösen Trailer zurück

Wer dachte, Square Enix könnte doch nicht Final Fantasy VII Rebirth zurück ins Rampenlicht holen, kurz bevor Final Fantasy XVI erscheint, sah sich in den letzten Tagen eines Besseren belehrt. Und die nächste Überraschung gab es beim Summer Game Fest.

Final Fantasy VII: Ever Crisis meldete sich nämlich zurück. Ein Free-to-Play-Game, aber eines, das vielversprechend ist. Denn Ever Crisis verspricht alles zu haben, was sich FF7-Fans wünschen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Immerhin kündigt der neue Trailer an: „We Still Don’t Know Sephiroth“.

Das Singleplayer-Spiel bietet auch Koop-Elemente und wird Fans die Welt von Final Fantasy VII erleben lassen und dabei Ereignisse aus der Compilation abbilden. Vor allem über Sephiroth werden wir ganz offensichtlich Neues erfahren.

Die Vorregistrierung soll jetzt beginnen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot