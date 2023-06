Elden Ring: Tabletop-RPG lässt euch am Wohnzimmertisch in die Zwischenlande eintauchen

Die meisten von euch werden ihre Abenteuer in den Zwischenlanden von Elden Ring bereits beendet haben. Vielleicht wartet ihr auch gespannt auf die kürzlich angekündigte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“. Eine frische Ankündigung könnte die Wartezeit für „Elden Ring“-Fans bald versüßen. Und die holt euch vom Fernseher an den Spieltisch.

Am Wohnzimmertisch in die Zwischenlande

Zum 20. Juni veröffentlicht Kadokawa nämlich eine Tabletop-RPG-Adaption des beliebten Rollenspiels. Hironori Kato zeichnet sich für die Adaption verantwortlich und Erfahrung bringt er auch mit. Immerhin arbeitete er bereits an einer Tabletop-Adaption von Dark Souls.

Für 6050 Yen (etwa 40 EUR) ist das Spiel dann in japanischen Geschäften und digital zu erwerben – unter anderem via Amazon Japan. Das Set umfasst drei verschiedene Nachschlagewerke, zusammengefasst in einer A4-großen Box – ein Regelwerk, ein Fertigkeiten- und Sheet-Buch sowie ein Werk, das sich auf das Szenario und die Feinde konzentriert.

Für eine Session benötigt man zwischen zwei und vier SpielerInnen und einen Dungeon Master, der das Abenteuer anleitet. Das Ausdauersystem aus dem Videospiel steht im Mittelpunkt dieses Tabletop-Erlebnisses und wird mit fünf Würfeln nachgestellt. Zudem wurde ein vereinfachtes Abenteuersystem implementiert, um die riesige offene Welt des Originalspiels zu reproduzieren. Auch das Szenario des Originalspiels wurde vom Anfang bis zum Ende nachgestellt.

SpielerInnen werden die Möglichkeit haben, ihre eigenen Charaktere zu erstellen, in deren Rolle sie dann schlüpfen. Das Tabletop-RPG umfasst dabei vier Klassen: Perfumer, Fighter, Scout und Guide. Jede Klasse bekommt ein eigenes Artwork spendiert, jeweils in einer männlichen und weiblichen Variante. Fans dürfen sich auch auf viele Elemente der Vorlage freuen – das Werk umfasst nahezu 700 kolorierte Seiten, randvoll mit Inhalt.

Ob es das Tabletop-Rollenspiel auch in den Westen schafft, ist aktuell noch unklar.

via Siliconera, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware