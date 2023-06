Doppel-Platin! Zelda: Tears of the Kingdom knackt Verkaufsmeilenstein in Deutschland

Der Branchenverband game hat die Game Sales Awards für den zurückliegenden Mai vergeben. Alle Spiele, die im oder bis zum vollen Kalendermonat eine magische Verkaufsgrenze in Deutschland erreichen, erhalten einen Award.

Im Mai ist natürlich Zelda: Tears of the Kingdom erschienen und es war nur die Frage, welchen Award es bekommen würde. Heute wissen wir: Es ist der „Doppel-Platin“-Award geworden. Diesen erhalten Spiele, die sich über 400.000 Mal verkaufen konnten. Diesen Award erreichen hierzulande die wenigsten Games, er ist im Prinzip Call of Duty und FIFA vorbehalten.

Eine große Ausnahme der letzten Monate war Hogwarts Legacy. Das erhielt sogar den „Multi-Platin“-Award für über 600.000 verkaufte Einheiten und ist damit noch besser gestartet als Zelda: Tears of the Kingdom. Im Mai wurde außerdem NBA 2K23 mit dem normalen Platin-Award für 200.000 Einheiten ausgezeichnet.

Die Zahlen sind kumuliert, es handelt sich also um Gesamtverkaufszahlen in Deutschland. Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den Game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo