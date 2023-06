Das Dating-Actionspiel Eternights hat jetzt einen ganz konkreten Termin

Das hat Studio Sai aber clever eingefädelt: Erst kündigte man vor wenigen Tagen an, dass Eternights im September erscheint. Nun rückte man kurze Zeit später mit dem konkreten Termin nach. So kommt man gleich zweimal in die Medien … am 21. September dann möglicherweise noch einmal – mit dem Launchtrailer.

Das „Dating-Actionspiel“ erscheint dann für Playstation 4, PlayStation 5 und PCs via Epic Games Store und Steam. Das kleine Studio Sai macht seinen koreanischen Wortursprung alle Ehre und entwickelt Spiele, die „eine Beziehung zwischen zwei Personen“ haben. So auch Eternights, welches mit einem gewagten Genre-Mix aufwartet.

Im neuen Trailer zu Eternights kann man einen Blick darauf erhaschen, wie ein mysteriöser Unfall Menschen in gewalttätige Monster verwandelt und Wände entstehen lässt, die die Heimatstadt des Protagonisten von der Welt abschneiden. Nachdem sein gewöhnlicher, menschlicher Arm durch einen magischen, waffenfähigen Arm ersetzt wurde, muss er mit Hilfe seiner neuen Kräfte die Welt retten.

In dem Spiel müsst ihr zusammen mit BegleiterInnen und deren einzigartigen Fähigkeiten mysteriöse Dungeons meistern und allerhand Monster besiegen. Gleichzeitig müsst ihr euer Liebesleben arrangieren.

Rätseln, Kloppen, Ressourcen sammeln, Fallen entkommen, Romantik und Dungeons erwarten euch, denn die Welt wurde von einer mysteriösen Macht befallen und verwandelte alle Menschen in Monster. Findet selbst heraus, ob ihr all diesen Aufgaben gleichzeitig gerecht werden könnt.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Eternights, Studio Sai