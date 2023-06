12 Beispielseiten aus dem Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht

In diesem Monat wird Piggyback ein offizielles, deutschsprachiges Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlichen. Das 496 Seiten starke Werk wird dabei in einer Standard- und Collector’s Edition erscheinen:

Piggyback gewährt jetzt in einer Vorschau einen Einblick ins Buch, konkret auf 12 Seiten. Ihr könnt dabei einen Blick auf die verschiedenen Kapitel erhaschen. Das Buch ist mit vielen begleitenden Screenshots und schicken Artworks angereichert. Ihr findet diese 12 Beispielseiten hier bei Piggyback.

Die inzwischen angelegte Produktseite zum Buch gibt einige weitere Informationen preis. So wird es auch eine Übersicht geben, wo (oder von welchen Feinden) welche Items und Materialien zu finden sind. Die Suche nach Kostbarkeiten gestaltet sich somit deutlich einfacher. Es gibt sogar eine Sammelroute, auf der man in 45 Minuten 35 seltene Erzvorkommen einsammeln kann. Das sind Edelsteine im Wert von 10.000 Rubinen.

Weitere Bezugsquellen:

Ohne zu viel zu verraten, verspricht Piggyback 100-prozentige Vollständigkeit: „Wenn du es bekämpfen kannst, verraten wir dir, wie du es schlagen kannst; wenn du es brauchst, sagen wir dir, wo du es findest!“

Bildmaterial: Piggyback