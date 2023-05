Zelda: Tears of the Kingdom legt in Deutschland einen Rekordstart hin

Freudentränen bei Nintendo: GfK Entertainment attestiert Zelda: Tears of the Kingdom „gigantische Verkaufszahlen“ in Deutschland. Das Open-World-Adventure legt hierzulande stärksten physischen Games-Start sei FIFA 20 vor dreieinhalb Jahren hin.

Konkrete Zahlen gibt es nicht, die teilt GfK Entertainment bei den wöchentlichen Charts nicht mit. Es gibt lediglich Rankings der Spitzenpositionen und eben Aussagen wie diese, die aber wohl auch ohne zahlenmäßige Unterlegung schwer wiegen. GfK Entertainment betrachtet dabei nur den Handel, nicht also digitale Verkäufe.

Klare Sache, dass Zelda: Tears of the Kingdom damit auch den Spitzenplatz der Switch-Charts vor Mario Kart 8 Deluxe erobert. Hogwarts Legacy performt auf den anderen Plattformen weiterhin magisch. Erneut die PS4- und Xbox-One-Spitze.

Star Wars Jedi: Survivor bleibt hingegen in der PS5- und Xbox-Series-Hitliste das Maß der Dinge. Hier verteidigen die Jedi die Spitzenposition jeweils gegen Hogwarts Legacy.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo