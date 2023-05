Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus dem letzten PlayStation Showcase ?

Am Mittwochabend präsentierte Sony einmal mehr, welche Spiele das Unternehmen in die nächsten Monaten im Köcher hat. Darin befinden sich einige gute Titel, wie zum Beispiel Marvel’s Spider-Man 2, das Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake und Dragons Dogma 2. Jedoch könnte man auch sagen, dass Sony das Momentum der PlayStation 5 etwas verpuffen lässt. Denn viele Spiele erscheinen ebenfalls für andere Konsolen und PC. Das ist nichts Schlechtes. Dennoch kann man sich die Frage stellen, was Sonys zukünftige Pläne sein könnten.

Diese Frage wollen wir uns am heutigen Sonntag jedoch nicht stellen. Wir möchten von euch wissen, welche Highlights ihr aus dem PlayStation Showcase mitnehmt. Innerhalb einer Stunde bot Sony viele Trailer, Gameplay-Szenen und Ankündigungen. Von großangekündigten Spielen wie Phantom Blade und Assassin’s Creed Mirage bis hin zu kleineren Titeln wie Neva sowie Sword of the Sea gab es eine gute Mischung. Doch reichte diese Mischung aus, um euch zu überzeugen?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

