Das war … Kalenderwoche 21/2023

Der Gaming-Sommer ist mit den ersten Livestreams so richtig gestartet. Insbesondere Sony und Marvelous ließen sich in die Karten blicken. Zudem konnten wir Final Fantasy XVI ein weiteres Mal anspielen und erfuhren weitere Details zum Action-RPG. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Beim PlayStation Showcase 2023 zeigte Sony, was man in Zukunft plant. Dazu gehört mit Project Q auch ein Handheld zum Streamen. Bezüglich Software war unter anderem zu sehen:

In einer Kolumne haben wir die PlayStation-Show kritisch analysiert. Sony lässt das PS5-Momentum verpuffen.

Neben dem Trailer zu Final Fantasy XVI (PS5) hatten wir ein weiteres Mal die Gelegenheit, den Titel anzuspielen. Zudem erfuhren wir aus Interviews neue Details. So war der Vorgänger der Grund, dass man auf eine Open World verzichtete. Ebenfalls spannend waren die Ausführen bezüglich der Endgame-Inhalte. Eine Revolution wäre es gewesen, wenn man auf die traditionelle Nummerierung verzichtet hätte. Informationen gab es auch zur kommenden Demo, zum Feature Active Time Lore und zu den Einflüssen von Game of Thrones.

Beim Marvelous Game Showcase 2023 teaserte man mehrere neue Projekte an.

Daemon X Machina: Titanic Scion (Ankündigung)

(Ankündigung) Project Life is RPG (Ankündigung)

(Ankündigung) Project Magia (Ankündigung)

(Ankündigung) Rune Factory 6 (Ankündigung)

(Ankündigung) Rune Factory: Project Dragon (Ankündigung)

(Ankündigung) Story of Seasons (traditionelles und Mehrspieler-Projekt)

Schließlich gab es auch noch einen Livestream von Square Enix für Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), hier nannte man mit dem 28. September den Termin. Zudem hatte man als zusätzliche Überraschung ein neues Dragon Quest Monsters (Switch) auf Lager.

Auch einige kleinere Titel wurden neu angekündigt. So entsteht bei Inti Creates beispielsweise Umbraclaw (PC). Das Metroidvania Never Grave: The Witch and The Curse (PC) erinnert hingegen an Hollow Knight. Viele Fragen wirft der erste Trailer zu Dream Channel Zero (PC) auf. Außerdem könnt ihr mit Haruka: Beyond the Stars (PS5, Switch, PC) auf ein Sci-Fi-Abenteuer gehen oder mit Dicefolk (PC) taktisch kämpfen und Monster sammeln. Mittlerweile erhältlich ist das Otome Winter’s Wish: Spirits of Edo (Switch).

Die Veröffentlichungstermine geliefert bekamen wir zu Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) (6. Oktober), Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC) (25. Oktober) sowie Samba de Amigo: Party Central (Switch) (29. August) geliefert. Bereits im Juni startet Blue Protocol (PS5, Xbox Series, PC) in Japan, allerdings müssen wir hier bis ins nächste Jahr warten. Im Eröffnungsvideo zu Neptunia GameMaker R:Evolution (PS4, PS5, Switch) hören wir den Theme-Song. Das Spielprinzip lernten wir aus der Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, PC) kennen.

Aus der kommenden Visual Novel Anonymous;Code (PS4, Switch, PC) sahen wir einen Charakter-Trailer, während es bei Nobunaga’s Ambition: Awakening (PS4, Switch, PC) um ein weiteres Gameplay-Feature ging. Ab nächster Woche könnt ihr die Farm eurer Träume bewirtschaften in Everdream Valley (PS4, PS5, Switch, PC). Inklusive Castlevania-DLC erscheint Dead Cells (PS4, PS5, Switch) bald auch noch physisch. Ein großes Update ist für Craftopia (Xbox One, Xbox Series, PC) unterwegs. Derweil geht Fortnite (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) eine Kollaboration mit dem japanischen Künstler Yoshitaka Amano ein.