Probe-Häppchen: Demo zu Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook jetzt erhältlich

Das Taktik-Rollenspiel mit Koch-Elementen Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook ist ab sofort als Demo-Version im Westen verfügbar. Die Demo kann wahlweise für PlayStation im PlayStation Store oder für Nintendo Switch im Nintendo eShop heruntergeladen und ausprobiert werden. Als besonderes Extra lassen sich die erspielten Erfolge sogar in die spätere Vollversion übertragen. Deliziös!

Schnüre deinen Rucksack und lockere deinen Gürtel, bevor du dich in dieses Dungeon-Survival-Abenteuer stürzt! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook würzt die klassische SRPG-Formel mit einer köstlich spaßigen, auf Kochen basierenden Mechanik. Erstelle einen detaillierten Charakter für deine Gruppe, sammle Ressourcen, Zutaten und Gegenstände während deiner Erkundung und bekämpfe Monster in taktischen Kämpfen. Anschließend kannst du dich am Lagerfeuer zurücklehnen und mit den gesammelten Zutaten Mahlzeiten zubereiten, die dir den nötigen Vorsprung für deine nächste Dungeon-Erkundung verschaffen.