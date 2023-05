Das Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time ist nicht erst seit gestern Thema. Tatsächlich wirkte die Veröffentlichung der Neuauflage schon 2020 in greifbarer Nähe, ehe der Titel im Dezember desselben Jahres auf März 2021 verschoben wurde. Die nächste Verschiebung folgte dann im Februar 2021.

Im Mai 2022 dann die Meldung, dass Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai das Projekt an Ubisoft Montreal überreichten. Das Mammutprojekt machte also gewiss den Eindruck, in der Entwicklungshölle zu stecken.

Wieder in der „Konzeptionsphase“

Nun also das nächste Jahresupdate: Wie Produzent Jean-Francois Naud und Director Michael McIntyre in einem Interview erklären, sei das Remake derzeit bei Ubisoft Montreal in der „Konzeptionsphase“. Halt, Konzeption? Aber der Titel sollte doch ursprünglich vor drei Jahren erscheinen?

„Was die Entwicklungsphase betrifft, befinden wir uns gerade in der Konzeptionsphase“, erklärt Produzent Naud. „Seit wir das Projekt übernommen haben, haben wir uns das Feedback der Community angesehen und unseren eigenen Weg gefunden, das Spiel umzusetzen. Jetzt bauen wir das Team auf, legen die Prioritäten fest, stellen Prototypen zusammen, testen Elemente und prüfen, wie wir auch das Feedback der Community in die Entwicklung einbeziehen können. Es befindet sich noch in einem frühen Stadium und SpielerInnen sollten nicht erwarten, dieses Jahr mehr über das Spiel zu erfahren, aber seien Sie versichert, dass wir alle unsere Stärken und unser Herz in dieses Projekt stecken.“

Klingt ganz so, als dürften Fans sich noch eine ganze Weile länger gedulden dürfen, bis Prince of Persia: Sands of Time erscheint. Übrigens: Der Titel wird auch nicht im Zuge der anstehenden Ausgabe von Ubisoft Forward am 12. Juni vertreten sein.

