Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft gibt Einblicke zum zweiten DLC-Paket

Mario + Rabbids Sparks of Hope hechelt trotz gutem Fan-Feedback und sehr guten Bewertungen den Erwartungen von Ubisoft hinterher. Ob die nach und nach veröffentlichten neuen Inhalte weitere KäuferInnen bewegen können?

So oder so, mit „The Last Spark Hunter“ steht der nächste DLC in den Startlöchern. Bei Twitter zeigte Ubisoft dazu einen kurzen Teaser-Trailer, schon bald dürften uns also wohl weitere Einblicke und ein konkreter Termin erwarten.

Inhaltlich ist zu diesem neuen DLC noch nicht viel bekannt. Ein neuer Gegner soll euch erwarten und wie der Teaser zeigt, verschlägt es euch auf den neuen Planeten Melodic Gardens. Mit „Der Turm der Verloooorenen“ erhielt Sparks of Hope schon im März den ersten DLC.

Im dritten und letzten DLC treffen die Rabbids und Mario schließlich auf Rayman und bündeln ihre Kräfte in einem neuen Abenteuer. SpielerInnen werden dabei Rayman auch steuern können. Ende 2023, so der Zeitplan.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft