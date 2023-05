Lords of the Fallen präsentiert euch den konkreten Termin und eine Collector’s Edition

Wie Hexworks und CI Games bekannt geben, wird Lords of the Fallen am 13. Oktober 2023 weltweit erscheinen. Das Dark-Fantasy Action-RPG präsentiert sich dazu heute mit einem neuen Trailer, außerdem hat man Collector’s Edition angekündigt.

Der neue Trailer mit Musik von Iron Maiden, den Lords des Heavy Metal, macht deutlich, dass eine ganze Reihe neuer Gründe für „Fear of the Dark“ zu erwarten sind: Von dreiköpfigen Drachen bis hin zu Lava spuckenden Feuerriesen. Wer dafür mutig genug ist, kann das Spiel ab heute vorbestellen.

Es ist in drei Editionen erhältlich – Standard, Deluxe und Collector’s, wobei letztere eine 10-Zoll-Statue des Dark Crusaders enthält. Darüber hinaus ist unter anderem ein 100-seitiges Artbook enthalten.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Reboot des 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Im Trailer ist zu sehen, was das Entwicklerteam mithilfe der Unreal Engine 5 bewerkstelligen kann. Wir begleiten die Reise zur Skyrest Bridge. Dabei handelt es sich um einen Ort, der bereits früh im Spiel verfügbar ist.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks