Hatsune Miku: The Mysterious Star and Fragments of a Wish für Switch angekündigt

Neues Hatsune Miku gefällig? Dann kommt ihr heute auf eure Kosten, auch wenn es noch nicht viele Details gibt. Crypton Future Media hat Hatsune Miku Fushigi-na Hoshi to Negai no Kakera (in etwa: Hatsune Miku: The Mysterious Star and Fragments of a Wish) angekündigt, das schon „bald“ im japanischen Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen soll. Insofern dürften uns auch in Bälde erste Details zum Spiel erwarten.

via Gematsu, Bildmaterial: Hatsune Miku: The Mysterious Star and Fragments of a Wish, Crypton Future Media