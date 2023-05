Ghostrunner II: Nachfolger zum Highspeed-Ninja-Gemetzel mit Frust-Potential angekündigt

Der Publisher 505 Games hat während des PlayStation-Showcase-Streams den Nachfolger zum Ninja-Highspeed-Gemetzel Ghostrunner angekündigt. Ghostrunner II soll noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen und in Sachen Geschwindigkeit noch eine ganze Schippe drauflegen. Entwickelt wird der Titel vom polnischen Entwickler One More Level.

Der erste Teil der Reihe erschien ursprünglich bereits im Jahre 2020 und konnte seinerzeit äußerst gute Kritiken von SpielerInnen und von der Presse einheimsen.

Ein Cyber-Ninja und sein Motorrad

Die Geschichte von Ghostrunner II spielt ungefähr ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils und dieses Mal kämpft ihr euch nicht nur zu Fuß durch die Gegnermassen. Sogar auf einem Motorrad geht es dieses Mal auch abseits des Dharma Towers zur Sache. Auch neue Fähigkeiten und der pulsierende Synthwave-Soundtrack dürfen natürlich nicht fehlen.

Der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Ghostrunner II, 505 Games, One More Level