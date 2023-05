Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober und glänzt mit neuem Trailer

Auch Ubisoft nutzte die Gelegenheit und gab im Zuge des PlayStation-Showcase-Streams am Mittwochabend das Erscheinungsdatum von Assassin’s Creed Mirage bekannt. Bereits am 12. Oktober dieses Jahres soll es so weit sein, denn dann soll der von vielen Fans so heiß erwartete Ableger der äußerst erfolgreichen Reihe für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen.

Das goldene Zeitalter Bagdads

Der Trailer zeigt den Assassinen und Protagonisten Basim in Aktion und vermittelt uns einen guten ersten Eindruck vom Gameplay und der Spielwelt des neusten Ablegers. Die Geschichte von Assassin’s Creed Mirage spielt zur Zeit des goldenen Zeitalters von Bagdad und vereint typische Assassin’s-Creed-Elemente mit neuen Gameplay-Ideen, die das altbekannte Gameplay etwas auffrischen sollen.

Sie schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is’haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basims Mentorin Roshan wird von der mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert.

Der neue Gameplay-Trailer

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft