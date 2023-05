Final Fantasy XVI: Yoshida macht Wegfall der traditionellen Nummerierung zum Thema

In dieser Woche fiel das Embargo für eine weitere Welle an Preview-Berichten zum heiß erwarteten Final Fantasy XVI. Auch wir hatten kürzlich noch einmal die Gelegenheit in den nächsten großen Ableger der traditionsreichen Serie reinzuspielen. Spoiler: Wir waren ziemlich begeistert.

Produzent Naoki Yoshida zeigte sich im Zuge der letzten Medientour zum Spiel aber auch nochmal emsig und stellte sich diversen Medien zum Interview. In einem Gespräch mit GQ thematisierte er nun die Relevanz der Nummerierung von „Final Fantasy“-Hauptablegern.

Muss das bleiben oder kann das weg?

Yoshida gibt zu bedenken, dass das Nutzen von Nummern zur Kennzeichnung neuer Hauptspiele irreführend für neue SpielerInnen sein könnte. Sie suggerierten nämlich, dass vorherige Titel gespielt werden müssten, um in einen neuen einsteigen zu können.

„Viele Spieler werden hereinkommen [in die Serie] und sie wie ein Comic betrachten, den man von Anfang an lesen muss, um zu wissen, was jetzt los ist“, erklärt Yoshida. „Für das Marketing ist es schwierig, weil wir bei jedem nummerierten Titel, den wir in der Serie veröffentlichen, aufs Neue klarstellen müssen: ‚Es ist in Ordnung, den Rest musst du nicht spielen.'“

Ein berechtigter Einwand. SpielerInnen, die mit der Serie vertraut sind, wissen um ihren anthologischen Charakter. Die einen oder anderen interessierten Neulinge dürfte die Aussicht, 15 Spiele spielen zu müssen, ehe sie in Clives Abenteuer starten können, allerdings abzuschrecken wissen.

Warum also nicht einfach die Nummerierung für künftige Titel abschaffen? Wollte auch GQ wissen. Yoshidas Antwort: „Das ist tatsächlich etwas, worüber ich mit den Vorgesetzten gesprochen habe. Vielleicht ist es an der Zeit, die Zahlen aus dem Titel zu entfernen. Zum Beispiel haben Sie Final Fantasy 14. Ein neuer Spieler kommt dazu und fragt sich: ‚Moment mal, warum muss ich Final Fantasy 14 spielen, wenn 16 draußen ist?'“

Yoshidas alternativer Vorschlag: „Warum nennen wir es nicht einfach Final Fantasy? Online – verzichtet einfach ganz auf die Nummer, dann ist es leichter zu verstehen.“ Ob Final Fantasy XVI dann aber tatsächlich den letzten nummerierten Ableger darstellt, darf man vorerst anzweifeln. Yoshida zuckt die Schultern und findet ohnehin: „Ob Final Fantasy 17 oder Final Fantasy 18 eine Nummer haben sollen oder nicht – das hängt davon ab, wer das Spiel entwickeln muss und wer für das Branding verantwortlich ist. Das ist also ihr Problem, nicht unseres!“

Wie seht ihr das? Sollen die Nummerierungen bleiben oder abdanken?

via VGC, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.