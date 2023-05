Farming-Sim-Hoffnung Harvest Moon: The Winds of Anthos bekommt Sammler-Edition und Termin

Mit den ersten Bildern zu Harvest Moon: The Winds of Anthos stieg die Vorfreude bei vielen Fans von Farming-Simulationen, da das Spiel deutlich vielversprechender aussah, als die bisherigen Harvest-Moon-Spiele von Natsume.

Wie Natsume nun bekannt gab, können wir uns schon am 26. September 2023 auf den Titel freuen. Denn an diesem Tag erscheint das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PCs und Nintendo Switch.

Bereits jetzt kann das Spiel im hauseigenen Shop vorbestellt werden. Das Spiel kostet 49,99 US-Dollar und kommt mit zwei besonderen Geschenken: Einer schlafenden Kuh als Plüschtier und einem mysteriösen Geschenk. Es wird außerdem eine Limited Edition geben, die bislang noch nicht im Shop zu finden ist. Diese Version soll 84,99 US-Dollar kosten.

Folgende Gegenstände sind in dieser besonderen Edition enthalten:

eine Kopie des Spiels

Originaler Soundtrack

schlafende Kuh als Plüschtier

Pin-Set mit Tieren

Collector’s Box

Darum geht es in Harvest Moon: The Winds of Anthos

Wie für jeden Harvest-Moon-Titel üblich bewirtschaften wir unseren eigenen Bauernhof. Wir pflanzen Obst und Gemüse an, pflegen Tiere und finden die große Liebe unseres Lebens. Der Bauernhof kann wie im Vorgänger an jedem beliebigen Ort errichtet und hin- und hertransportiert werden.

Das Land Anthos, in dem der Titel spielt, ist durch einen Vulkanausbruch zersplittert. Die einzelnen Städte sind voneinander abgetrennt. Die Erntegöttin hat eine Flaschenpost mit einem magischen Schlüssel hinterlassen und fiel in einen tiefen Schlaf. Sie glaubt, dass eines Tages die Städte wieder vereint werden können. Eure Aufgabe dürfte also klar sein!

via Gematsu, Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume