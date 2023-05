Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida und Clive-Darsteller Ben Starr über das, was Clive ausmacht

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist das Schwergewicht für den Mai bereits abgehakt. Im kommenden Monat winkt aber schon das nächste potenzielle Highlight – immerhin erscheint mit Final Fantasy XVI ein neuer Ableger der langjährigen Serie.

Square Enix veröffentlichte nun ein Video, in dem sich Produzent Naoki Yoshida, Localization Director Michael-Christopher Koji Fox und Ben Starr zum Gespräch zusammensetzen. Letzterer leiht Protagonist Clive seine Stimme in der englischsprachigen Version des Spiels.

Ben Starr über das, was Clive ausmacht

Im Gespräch erklärt Starr, wer Clive ist, was ihn – seiner Meinung nach – zu einem Helden macht und worin seine größte Herausforderung liegt. Auf Yoshidas Frage hin, wie er Clive in einem Wort beschreiben könnte, antwortet Starr:

Liebe. Das ist es, oder ich denke, das ist es, nicht wahr? Weil wir Liebe sehen, und es gibt so viele Versionen der Liebe, die wir sehen, und sie kann sich auf sehr gefährliche Weise manifestieren. Es ist diese überwältigende Liebe zu seinem Bruder, es ist diese überwältigende Liebe zu seinem Land und wie sich das manifestiert. Ich denke, wir sehen, dass sich das im gesamten Spiel für Clive auf vielfältige Weise manifestiert. Deshalb ist er so ein cooler Charakter.

Eine Antwort, die Yoshida als „perfekt“ bewertet. Starr führt im Gespräch zudem aus, dass ihn die „Final Fantasy“-Serie bereits seit Kindestagen begleite. Er sei also sehr vertraut mit der Materie und verstehe das Gewicht der Verantwortung, für die Rolle von Clive ausgewählt worden zu sein.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern.

Creators Meet Clive

