Fans sind sauer: Konnektivität von Pokémon Home mit Karmesin und Purpur kommt doch nicht

Öhm, bitte was? Das kommt auch nicht so oft vor: The Pokémon Company hatte gestern erst verkündet, dass die Konnektivität zwischen Pokémon Home und Pokémon Karmesin und Purpur am 24. Mai endlich hergestellt werden soll. Noch am selben Tag ruderte man zurück.

Die Ankündigung sein „fälschlicherweise“ gemacht worden. „Der tatsächliche Veröffentlichungstermin wird jedoch noch bekannt gegeben. 3.0.0 kommt jedoch bald, also folgen Sie bitte weiterhin unseren Seiten für weitere Informationen“, heißt es im Tweet.

Die Reaktionen der Fans schwanken zwischen Wut, Verständnislosigkeit und Galgenhumor. Auf das Feature haben viele Pokémon-Fans seit Monaten gewartet, ursprünglich angekündigt ist es für das Frühjahr. The Pokémon Company wird sich hoffentlich bald mit Neuigkeiten melden.

Bildmaterial: Pokémon Home, The Pokémon Company, Nintendo