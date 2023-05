Erste Tour-Dates: Sonic Symphony World Tour 2023 soll Konzertsäle weltweit füllen

Videospielmusik füllt seit Jahren Konzertsäle. Auch Sonic wird das bald wieder tun: Sega kündigte die Sonic Symphony World Tour 2023 an. Ihr Debüt feiert die Reihe im Herbst mit einem Konzert in der Barbican Hall in London, bis 2024 hinein gibt es weitere Aufführungen.

Am 16. September 2023 findet das Konzert in London statt, am 30. September folgt eine Aufführung in Los Angeles. Darüber hinaus stehen noch keine weiteren Termine konkret fest. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch in einen E-Mail-Newsletter eintragen.

Drei Jahrzehnte zeitloser Musik möchte Sega mit dem Konzert feiern, von den klassischen 8-Bit- und 16-Bit-Melodien bis hin zu Rock-Songs moderner Spiele. Parallel zur Musik wird Gameplay auf einem Bildschirm gezeigt.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Sonic Symphony World Tour 2023, Sega