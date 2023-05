Eröffnungsvideo zu Neptunia GameMaker R:Evolution stellt euch den Theme-Song vor

Compile Hearthat das Eröffnungsvideo zu Neptunia GameMaker R:Evolution veröffentlicht. Wie gewohnt gibt es dabei auch eine Hörprobe, nämlich zum Theme-Song „Dream ON“, den Ayane geschrieben hat und auch singt. Komponiert und arrangiert wurde das Stück von Hideto Ishida.

Bereits am 10. August soll das Videospiel in Japan für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Für den Westen gibt es nach wie vor keine Ankündigung. Doch in der Regel wurden wir in den letzten Jahren ganz gut mit Neptunia-Games versorgt, auch wenn es sich hier um einen Ableger zur Serie handelt.

Rettung aus einer anderen Dimension

Neptunia GameMaker R:Evolution ist ein Spin-off, in dem die erwachsene Neptune die Hauptrolle spielt. Die Geschichte spielt in einer Ära der konkurrierenden Spielestudios. Drei Göttinnen, die bereits als Spielentwickler in der Branche tätig waren, haben ihren „Marktanteil“ verloren und ihnen droht der Untergang.

Neptune ist in diesem Spin-off eine Reisende aus vielen Dimensionen und taucht eines Tages in dieser Welt auf. Sie erhält von den Göttinnen den Auftrag, die Entwicklerstudios wiederaufzubauen. Neptune kämpft sich durch verschiedene Dungeons, wobei die aktive Gruppe aus bis zu vier Mitgliedern besteht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Neptunia GameMaker R:Evolution, Idea Factory, Compile Heart