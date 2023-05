Im Test! Star Wars Jedi: Survivor

Titel Star Wars Jedi: Survivor 28. April 2023 Electronic Arts 28. April 2023 Electronic Arts 28. April 2023 Electronic Arts System PlayStation 5, Xbox Series X, PCs Getestet für PlayStation 5 Entwickler Respawn Entertainment Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order konnte der US-amerikanische Entwickler Respawn Entertainment große Erfolge feiern und schaffte es aus dem Stand weg die eingefleischten und nicht leicht zu begeisternden Star-Wars-Fans zu überzeugen.

Mit einer toll geschriebenen Story, interessanten Charakteren und jeder Menge Lichtschwert-Action, konnte sich der Held Cal Kestis zusammen mit seinem Droiden BD-1 in die Herzen der Fans kämpfen.

Relativ schnell nach dem Erscheinen von Fallen Order wünschten sich die Fans natürlich einen Nachfolger rund um den jungen, aufstrebenden Jedi Cal Kestis und dieser Wunsch sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Im Mai 2022 wurde während der jährlich stattfindenden „Star Wars Celebration“, der größten Star-Wars-Convention überhaupt, dann der Nachfolger zu Fallen Order angekündigt. Star Wars Jedi: Survivor soll die Geschichte gekonnt weiterführen und noch spektakulärer und actionreicher sein, als es der Vorgänger bereits war.

Am 28. April 2023 war es letztendlich so weit und Star Wars Jedi: Survivor erschien für PS5, Xbox Series X und PCs.

Ob der vielversprechende Titel halten kann, was er verspricht und ob er die schwer zu begeisternden Star-Wars-Fans erneut in Verzückung versetzen oder den Vorgänger sogar übertreffen kann, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Die Freiheit der gesamten Galaxis steht auf dem Spiel

Die Geschichte von Star Wars Jedi: Survivor setzt ungefähr fünf Jahre nach den Geschehnissen des Erstlings Fallen Order an. Nachdem der junge Jedi Cal Kestis den Jedi-Holocron zerstört hatte und das Team sich aufgeteilt hatte, führt Cal den Kampf gegen das Imperium als Widerstandskämpfer unter dem Kommando von Saw Gerrera fort.

Der Holocron war eine Art Verzeichnis, in welchem alle Personen gelistet waren, welche empfänglich für die Macht sind und somit auch dazu fähig, eine Ausbildung zum Jedi oder Sith zu absolvieren. Ein gefundenes Fressen für das Imperium und den finsteren Orden der Sith quasi. Da Cal unbedingt verhindern wollte, dass ebenjene Personen zu Sith und dementsprechend auch Teil des Imperiums werden, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Holocron zu zerstören.

Die neueste Mission führt den Widerstandskämpfer Cal nun auf den Planeten Coruscant, die Hauptstadt des Imperiums. Zusammen mit seinem Freund und Söldner Bode Akuna soll Cal die Stadt und den imperialen Stützpunkt infiltrieren, um weitere wichtige Informationen für den Kampf gegen das Imperium zu beschaffen. Star-Wars-typisch geht hier natürlich einiges schief und Cal und der Söldner Bode Akuna müssen improvisieren. So nimmt die tragische Geschichte ihren Lauf.

Mit etlichen Story-Twists und gut geschriebenen Charakteren kann Star Wars Jedi: Survivor auf jeden Fall punkten und lässt zu keiner Zeit das gewohnte und gewünschte Star-Wars-Feeling vermissen.

Die beste Lichtschwert-Action seit Jedi Knight

»Star Wars Jedi: Survivor bietet kurz gesagt die beste Lichtschwert-Action seit der mittlerweile deutlich betagten Jedi-Knight-Reihe.«

Star Wars Jedi: Survivor bietet kurz gesagt die beste Lichtschwert-Action seit der mittlerweile deutlich betagten Jedi-Knight-Reihe. Mit etlichen unterschiedlichen Lichtschwert-Stilen, wie Einzelschwert, Doppelschwert, Stabklinge, einem Schwert-Blaster-Stil und sogar einem „schweren“ Lichtschwert-Stil, bietet Jedi: Survivor wirklich alles, was man sich von einem Star-Wars-Spiel dieser Art erhoffen könnte.

Die unzähligen Kämpfe machen nun noch mehr Spaß als beim ersten Teil der Reihe und neben vielen regulären Gegnern, wie beispielsweise Sturmtruppen oder abtrünnigen Raidern, gibt es nun auch viele Lichtschwert-Duelle mit diversen Gegnern zu bestreiten. Quasi alles, was sich Fans als Verbesserung zum ersten Teil gewünscht hatten. Die Kämpfe spielen sich dabei äußerst dynamisch und schnell und machen unheimlich viel Spaß.

Natürlich gibt es wie bei Fallen Order nun auch wieder die Möglichkeit, Cals Fähigkeiten mit den freigespielten Fähigkeitspunkten zu verbessern. Neben etlichen unterschiedlichen Lichtschwert-Fähigkeiten gibt es auch wieder die Möglichkeit, die Machtfähigkeiten und Cals eigene Attribute wie den Lebens- und den Machtbalken zu verstärken. So kann man sich in den hektischen und fordernden Kämpfen einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Deutlich größer und umfangreicher als der Vorgänger

»Wo sich Fallen Order noch relativ schlauchig angefühlt hat, fühlt sich Survivor nun also deutlich offener und weitläufiger an.«

Ein weiteres großes Plus ist die Tatsache, dass Jedi: Survivor nun deutlich größer und umfangreicher ausfällt, als es noch beim Vorgänger der Fall war. Je nach Planet gibt es weitläufige Landschaften zu erkunden, etliche Rätsel zu lösen und viele Extras in Form von unterschiedlichen Lackierungen, Outfits, Lichtschwert- und BD-1-Teilen zu finden. Für genügend Erkundungsspielraum ist also auf jeden Fall gesorgt.

Doch als wäre das noch nicht genug, haben die Entwickler außerdem die sogenannten Jedi-Kammern eingebaut. Diese Kammern sind quasi in sich geschlossene Rätsel-Kammern im Stile eines Zelda: Breath of the Wild. Absolviert man eine solche Kammer, erhält man am Ende immer ein besonderes Extra. Sei es ein Lebens- oder Machtschub oder ein Extra-Slot für Cals Fähigkeiten.

Neben diesen Jedi-Kammern gibt es auch die sogenannten „Machtrisse“. Diese Machtrisse sind ebenfalls kleine Herausforderungen, die man absolvieren kann, um anschließend eine kleine Belohnung zu erhalten.

Wo sich Fallen Order noch relativ schlauchig angefühlt hat, fühlt sich Survivor nun also deutlich offener und weitläufiger an. Natürlich ist das immer noch kein Vergleich mit einem Elden Ring oder einem Breath of the Wild. Diese Spiele funktionieren aber auch grundlegend anders.

Viele Interaktionsmöglichkeiten im späteren Spielverlauf

Interessant sind auch die vielen neuen Interaktionsmöglichkeiten, die Jedi: Survivor im Vergleich zum Vorgänger Fallen Order nun bietet. Man kann sich mit etlichen NPCs unterhalten und auch die Spielwelt wird im Verlauf des Spiels immer belebter und es erschließen sich somit auch neue Möglichkeiten. Im späteren Spielverlauf kommen dann sogar neue Shops und Fortbewegungsmittel hinzu.

Als besonderes Extra gibt es nun sogar die Möglichkeit, einen eigenen Dachgarten anzulegen. Zwar Star-Wars-untypisch, aber dennoch eine nette Idee um das actionreiche Spielgeschehen etwas aufzulockern.

Technisch unausgereift, aber mit wunderschöner Optik

Auf der technischen Seite kann Star Wars Jedi: Survivor wirklich nicht überzeugen. Gerade zum Release plagten den Titel teils extreme FPS-Slowdowns, Grafikfehler und einige SpielerInnen mussten sich sogar mit diversen Abstürzen herumärgern.

Auch wenn Jedi: Survivor optisch wirklich einiges hermacht und wunderschöne Landschaften und Charaktermodelle zu bieten hat, darf ein Titel dieser Größenordnung keinesfalls in so einem Zustand auf den Markt kommen. Hier muss man sich wirklich fragen, ob Respawn bzw. Electronic Arts überhaupt Bugfixing betrieben haben oder dieses aufgrund fehlender Zeit vorzeitig beendet werden musste.

Mittlerweile gibt es zwar den ein oder anderen Patch, die teils wirklich chaotischen Slowdowns wurden allerdings immer noch nicht behoben. Gerade in Situationen, in denen es wirklich heiß hergeht, bricht die Framerate teilweise so extrem ein, dass man es kaum schafft, noch Herr der Lage zu sein.

Auf PS5 litt der Titel gerade zum Release sogar unter einem fiesen HDR-Bug, welcher die Farben greller machte, als sie es sein sollten. Der Titel wurde somit quasi unspielbar und man musste auf den entsprechenden Patch warten, um dieses Feature nutzen zu können.

Dennoch muss man dem Titel die wirklich toll gestalteten Locations zugutehalten. Hier haben die Entwickler wirklich alles gegeben, nur hätte eben noch deutlich mehr Bugfixing betrieben werden müssen. Übrig bleibt also ein wirklich wunderschöner Titel, der allerdings durch seine schlechte Performance nicht so glänzen kann, wie er es eigentlich verdient hätte. Sehr schade.

Der Star-Wars-Soundtrack ist über jeden Zweifel erhaben

Natürlich bedient sich auch Jedi: Survivor am äußerst beliebten und absolut fantastischen Star-Wars-Soundtrack. Neben den tollen Musikstücken können auch die knallharten Soundeffekte absolut begeistern. Gerade während der brachialen Lichtschwert-Duelle kommen die Effekte absolut fantastisch zur Geltung. Hier gibt es also wirklich nichts zu bemängeln. Aber soundtechnisch ist Star Wars auch quasi ein Selbstläufer, bei welchem man nicht wirklich viel falsch machen kann.