Deutsche Verkaufscharts: LEGO 2K Drive parkt weit oben, Zelda und Hogwarts weiter stark

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts kann LEGO 2K Drive die Dominanz von Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor und Zelda: Tears of the Kingdom auf PS4 (Platz drei) und Xbox Series (zwei) das Podest. Im PS5-Ranking saust der 2K-Titel zum Auftakt an die vierte Stelle.

Hogwarts Legacy hingegen kann die Spitze in den PS4- und Xbox-One-Rankings vor GTA V verteidigen und die Krone in den Xbox-Series-Charts sogar zurückerobern. Star Wars Jedi: Survivor gehört die PS5-Spitze.

Dass Zelda: Tears of the Kingdom noch einmal die Spitzenposition auf Nintendo Switch verteidigen kann, überrascht nicht. Wie lange es wohl dauert, bis Mario Kart 8 Deluxe doch wieder vorbeisaust? Der Tag wird kommen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: LEGO 2K Drive, 2K, Visual Concepts