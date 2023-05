Der Sommer kommt: Splatoon 3 startet im Juni mit neuen Inhalten in die Sonnensaison

Der Frühling neigt sich so langsam dem Ende entgegen und die Tage werden immer wärmer. Das ist Grund genug, um die Blütensaison in Splatoon 3 durch ein neues Event zu ersetzen. Nintendo kündigte nun die Sonnensaison 2023 an, die am 1. Juni starten soll. Sie kommt mit neuen Waffen, Arenen und neuer Ausrüstung.

Neue Arena, Waffen und mehr in Splatoon 3

Die neue Arena heißt Talerfisch & Pock und hat als Schauplatz ein riesiges Einkaufszentrum. Das Shopping Center geht zwar über mehrere Etagen, doch der Kampf findet auf dem Platz im Zentrum statt. Überall springen Wasserfontänen aus den Brunnen und sorgen für die gewisse Abkühlung.

Zu den neuen Waffen zählt zum einen der Fächerfärber. Dabei handelt es sich um einen aufgefächerten Pinsel. Zum anderen dürfen wir mit dem S-BLAST92 vorliebnehmen, der vom Design her stark an die SNES-Konsole erinnert. Da die Konsole in Europa im Jahr 1992 erschienen ist, dürfte klar sein, woher der Zusatz im Namen kommt.

Hinzu gesellen sich die Arena Hakenzahn-Highway für den Salmon Run, neue Revierdecks-Karten, neue Ausrüstung und so einiges mehr:

Rückkehr der Buckelwal-Piste-Arena

Event-Kampf-Modus

Trizookaracho-Modus

Trübe Sicht-Modus

Sprunglaubliche-Sätze-Modus

Findet am besten selbst heraus, wie die Inklinge und Oktolinge ihren Sommer verbringen!

Die neuen Features könnt ihr im aktuellen Trailer bestaunen:

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo