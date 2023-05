Das Team von Zelda: Tears of the Kingdom über das Leitmotiv des Spiels und Déjà-Vus

Im Zuge von Nintendos „Ask the Developers“ stehen regelmäßig EntwicklerInnen Rede und Antwort und bieten so spannende Einblicke in ihre Projekte. Erst kürzlich veröffentlichte Nintendo eine neue Ausgabe, die ganz im Zeichen von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stand.

Und weil es viel zu erzählen gibt, folgt nun bereits die zweite Episode zum anstehenden Switch-Highlight, in der das Team Rede und Antwort steht.

Hände spielen eine große Rolle

Das Interview widmet sich dem Leitmotiv des Spiels. Laut Eiji Aonuma spielen „Hände“ eine tragende Rolle im Nachfolger zu „Breath of the Wild“. Link löst Rätsel mit den Fähigkeiten seines neuen Armes, fertigt Dinge an, öffnet spezielle Türen, geht Verbindungen ein.

Das Leitmotiv der „Hände“ zieht sich durch das Gameplay von „Tears of the Kingdom“, aber genau so durch seine Handlung und sogar Musik, wie Sound Director Hajime Wakai verrät. Immerhin reicherte man den Soundtrack passenderweise mit Händeklatschen an.

Aonuma zieht das Fazit, dass mit dem Motiv der „Hände“ letztlich die Idee des Verbindens in den Vordergrund gerückt wird.

Altbewährte Grenzen und neue Risiken

Das Team erklärt zudem, dass die Entwicklung eines Nachfolgers im Stile von „Tears of the Kingdom“ ein schmaler Grat sei. Im Zuge der Entwicklung habe man die Grenzen, die man sich mit „Breath of the Wild“ setzte, zu respektieren, aber ebenso einzureißen versucht. Mancherlei bewährte Dinge aufrechtzuerhalten, sorge für ein sicheres Fundament, um anderswo neue Risiken einzugehen.

In Sachen Sound erwarte Fans aber allerhand bekannter Klänge, die Kenner des Vorgängers sich gleich wie zu Hause fühlen lassen dürften.

Aonuma führt weiter aus, dass ihn und das Team das Gefühl von „Déjà-vus“ im Zuge der Entwicklung durchweg begleitete. Gerade eingangs verunsicherte dieses Gefühl das Team, weil es glaubte, „Tears of the Kingdom“ sei zu nah am Vorgänger. Ein Gefühl, das sich legte, je weiter die Entwicklung voranschritt, da immer neue Elemente dafür sorgten, dass das Spiel neue Formen annahm.

Bereits am 12. Mai erscheint „Tears of the Kingdom“. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo