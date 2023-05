Activision-Blizzard-CEO Bobby Kotick: Microsoft-Deal auch, um Tencent die Stirn zu bieten

Activision-Blizzard-CEO Bobby Kotick scheint verärgert über die Entwicklungen in Bezug auf die angedachte Fusion zwischen Activision Blizzard und Microsoft. Die britische Aufsichtsbehörde CMA hatte den Milliarden-schweren Deal kürzlich blockiert und damit fürs Erste aufs Eis gelegt.

Im Gespräch mit CNBC kommentierte er die Lage nun und führte an, dass sogar mehrere Fusionen dieser Größenordnung durchgeführt werden sollten, um mit Mega-Unternehmen wie Tencent konkurrieren zu können.

Bobby Kotick sorgt sich um wegfallende Jobs

Er erklärt: „Ich denke, irgendwann werden die Regulierungsbehörden erkennen, wie [eine] enorme Menge hoch bezahlter Jobs von Technologieunternehmen verloren geht.“ Und weiter: „Ich schaue auf ByteDance, Tencent. Das sind die besten Unternehmen ihrer Branche auf der ganzen Welt … Damit amerikanische Unternehmen effektiv konkurrieren können, müssen wir in der Lage sein, Konsolidierungen und solche Fusionen durchzuführen.“

Kotick führt also unter anderem die Sorge um den Verlust von Arbeitsplätzen an. Da schwingt natürlich ein befremdlicher Beigeschmack mit, denkt man an die sehr öffentlichen Arbeitnehmer-rechtlichen Probleme des Unternehmens und die Missbrauchsvorwürfe am Arbeitsplatz der letzten Jahre.

Laut Kotick könne Activision Blizzard übrigens auch gut weitermachen – selbst, wenn der Deal nicht zustande kommt. „Wir sind ein starkes Unternehmen“, erklärt er: „Und ich denke, ob der Deal zustande kommt oder nicht – wir agieren weiterhin als unabhängiges Unternehmen. Es wird nur schwieriger, wenn man auf einem globalen Markt tätig ist.“

Unrecht wird er da nicht haben. Immerhin geht aus demselben Interview hervor, dass Microsoft eine immer noch stolze Summe von drei Milliarden Dollar an Activision Blizzard zu zahlen hat, sollte die Akquise ins Wasser fallen.

via The Gamer, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision