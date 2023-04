The Murder Hotel bei Kickstarter: In diesem Myster-Thriller wisst ihr schon, wer der Mörder ist

Die Szene der Indie-EntwicklerInnen ist mittlerweile groß geworden und noch immer beweisen viele kleine Studios, dass sie mit interessanten Konzepten und spannenden Geschichten mit den großen Publishern mithalten können.

Oft mangelt es jedoch am Budget für die geplanten Spiele. Um in der Hinsicht die Sorgen vertreiben zu können, sind Crowdfunding-Projekte mittlerweile sehr beliebt geworden. Auch Maximilian Abstreiter, ein Indie-Entwickler aus Bayern, möchte nun mit seinem Studio Wegenbartho Games diesen Weg gehen, um seinen neuesten Titel The Murder Hotel in Zukunft realisieren zu können.

Mit The Murder Hotel arbeitet Wegenbartho Games jetzt an einem Murder-Mystery-Abenteuer, welches von Titeln wie Danganronpa, Umineko oder Ace Attorney inspiriert ist. Dabei ist es nicht das erste Projekt des Ein-Mann-Studios: Auf Nintendo Wii U veröffentlichte Maximilian mit Sanatory Hallways sein erstes Spiel. Weiter ging es mit The Donnerwald Experiment, welches auf Steam erhältlich ist.

Das Konzept

Das Spannende an der ganzen Sache ist: Ihr wisst bereits, wer die Mord-Opfer umgebracht hat. Der Schneiderdämon Gastfenger ist nicht nur Besitzer des Hotels, in welchem der Hauptcharakter Illmarinen Halla landet, sondern auch der augenscheinliche Übeltäter. Jetzt müsst ihr nicht ihn als Mörder überführen, sondern beweisen, dass diese übernatürlichen Tode durch menschliche Hand geschehen sind und einen der anwesenden Gäste beschuldigen.

Um an die nötigen Informationen und Beweise zu kommen, liefert euch The Murder Hotel ein interessantes Fragen-Konzept. Aus Bausteinen setzt ihr die Fragen zusammen, welche ihr den anwesenden Personen stellen wollt. Je mehr Gespräche ihr führt, desto mehr Bausteine erhaltet ihr. Aber auch die Informationen, welche SpielerInnen von den Gästen des Hotels erhalten, müssen in den Gesprächen verwendet werden. Geplant sind für die Veröffentlichung übrigens deutsche, sowie englische Texte.

An diversen Stellen wird klar, dass euer Gegenüber lügt. Hier benötigt ihr dann die Wordscheren, welche den Truth Bullets aus Danganronpa ähneln. Deckt Lügen auf und findet somit die Wahrheit heraus – oder eher, wie die Wahrheit aussehen könnte. Ein natürlich noch recht raues, aber spielbares Showcase dieses Konzept ist übrigens auf Kickstarter zu finden – oder einfach unter diesem Link.

Die Kickstarter-Kampagne

Um The Murder Hotel vollständig finanzieren zu können, sucht Wegenbartho Games nun auf Kickstarter nach UnterstützerInnen. Dank eines Projektes der FFF Bayern, einem Förderungsinstitut für Medien, kann das Spiel bei Erreichen des Kickstarter-Zieles vollständig finanziert werden. Das Hauptziel ist eine pure Finanzierung des Titels. Diverse Stretch-Goals stehen dennoch im Raum, um The Murder Hotel noch besser machen zu können.

8.500 Euro: Erfolgreiche Finanzierung des Projektes

20.000 Euro: Bonus-Kapitel

30.000 Euro: Spanische und Französische Texte

40.000 Euro: Japanische Texte

80.000 Euro: Vollständig vertont (englische Sprachausgabe)

120.000 Euro: Geheim???

Geplant sind für The Murder Hotel eine PC-Version, welche auch auf dem Steam Deck spielbar sein soll, sowie eine Nintendo-Switch-Fassung. Eine Veröffentlichung ist für Ende 2024 angepeilt. Falls ihr an Kickstarter kein Interesse habt, den Titel aber dennoch im Auge behalten wollt, könnt ihr The Murder Hotel auf Steam auf eure Wunschliste setzen.

Bildmaterial: The Murder Hotel, Wegenbartho Games