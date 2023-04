Bandai Namco liefert japanische Sprachausgabe zu Digimon World: Next Order nach

Was lange währt, wird endlich gut. Bandai Namco hat mit einem Patch zu Digimon World: Next Order die japanische Sprachausgabe auch in Europa nachgeliefert. Zum Launch des Spiels für Nintendo Switch war diese in Amerika und Japan bereits enthalten, in den Versionen für PS4 und PCs sowieso.

Digimon World: Next Order erschien ursprünglich 2017 für PS Vita in Japan. Es folgte eine PS4-Umsetzung, die es auch nach Europa schaffte. Seit dem 22. Februar 2023 ist Digimon World: Next Order jetzt auch physisch für Nintendo Switch* und PCs in Europa erhältlich.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Digimon World: Next Order, Bandai Namco, B.B. Studio