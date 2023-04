Street Fighter: Legendary Entertainment sichert sich Film-Rechte an ikonischer Prügelserie

Legendary Entertainment – das Produktionsstudio hinter Dune und Godzilla vs. King Kong – hat sich die Film- und TV-Rechte an der „Street Fighter„-Serie gesichert. Das berichtet The Hollywood Reporter.

Nicht die ersten Film- und TV-Projekte für Street Fighter

Welche Projekte uns wann im Zuge dieses Einkaufs erwarten, bleibt aktuell noch unklar. In jedem Fall wäre es nicht das erste Mal, dass Street Fighter einen Ausflug aus den Arcade-Hallen und Wohnzimmern der Welt auf die große und kleine Leinwand macht.

Bereits 1994 schlüpfte Action-Star Jean-Claude Van Damme für die gleichnamige Verfilmung in die Rolle von Guile. Raúl Juliá mimte seinerzeit General Bison und Kylie Minogue präsentierte sich als Cammy.

2009 folgte Street Fighter: The Legend of Chun-Li, das sich auf die Kämpferin mit starken Schenkeln fokussierte, dargestellt von Kristin Kreuk. Street Fighter: Resurrection erzählte dann 2016 eine Geschichte in Serienform. Hier machte Alain Moussi als Charlie Nash Jagd auf Serienheld Ryu, gespielt von Mike Moh. Den dürften viele von euch noch als Bruce Lee in Once Upon a Time in Hollywood… im Sinn haben.

Es bleibt abzuwarten, welche Projekte uns aus dem Hause Legendary Entertainment erwarten. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit Street Fighter 6 totschlagen. Der neue Ableger erscheint am 2. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs.

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom