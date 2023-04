Sony-Patent: Technologie soll Dualsense erhitzen und kühlen, je nach Spielerlebnis

In einem neu aufgetauchten Patent hat sich Sony eine Technologie gesichert, bei der wir Temperaturunterschiede im Spiel an unseren Händen spüren sollen. Das Patent beschreibt nämlich einen Controller, der verschiedene Temperaturzonen aus dem Spiel wiedergeben kann, indem er sich aufheizt oder abkühlt.

So könnte der Controller in Eisgebieten kalt werden, wohingegen er in Lava-Gebieten warm wird. Dadurch würde die Immersion zusätzlich gesteigert werden. Der DualSense-Controller bietet schon jetzt mit seinen adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback ein besonderes Spielerlebnis.

Verformbares Material im Controller

Beim Patent kommt zudem ein Sensor zum Einsatz, der ein elastisch verformbares Element verwendet. Als Material könnte makromolekulares Gel auf Silikon-Basis eingesetzt werden. Beim Kontakt mit der Haut soll es die Verformung erfassen und ein elektrisches Signal abgeben.

Durch die Verformung könnten unterschiedliche Gameplay-Elemente zum Einsatz kommen, bei denen man im Spiel etwas greifen muss. Das Material soll sich selbstständig in den Ausgangszustand zurück verformen. Außerdem sollen Vibrationen durch das Material noch besser fühlbar werden.

