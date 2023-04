Sonic ermordet: Im Gratis-Adventure The Murder of Sonic the Hedgehog leisten wir Detektivarbeit

Heute stehen die Zeichen auf Spaß, immerhin ist der 1. April angebrochen. Diverse Publisher uns EntwicklerInnen erlaubten sich bereits den einen oder anderen Scherz, wie ihr hier nachlesen könnt.

SEGA geht im Zuge des 1. April allerdings die Extrameile und veröffentlicht kurzerhand tatsächlich ein Spiel. Das kostenfreie Adventure hört auf den Namen The Murder of Sonic the Hedgehog und ist via Steam für PCs zum Download verfügbar.

Sonic wurde ermordet!

Der Titel deutet es schon an: Es wird düster. Im frischen Ableger geht es nämlich weniger um rasante Highspeed-Action als vielmehr um die Aufklärung des Mordes am berühmten, blauen Igel. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer neuen Figur namens Barry, die für „The Mirage Express“ arbeitet.

Im Folgenden gilt es Ermittlungen anzustellen, Zeugen – und Verdächtige – zu befragen, den Schauplatz des Vorfalls zu untersuchen und Licht ins Dunkel zu bringen. Natürlich treffen wir dabei auf allerhand bekannte Charaktere aus der Serie.

Na dann, auf ans Werk, liebe Detektive!

The Murder of Sonic the Hedgehog im Trailer

