SAND LAND: Das erste Projekt ist eine „visuelle Adaption“ von Toriyamas Manga

Nach einem Teaser in der letzten Woche hat Bandai Namco einige weitere Details zum SAND LAND Project folgen lassen. Man kündigte eine „visuelle Adaption“ an, was in diesem Wortlaut natürlich ein bisschen seltsam ist. Man hätte es auch Anime nennen können – hat man aber nicht.

Ein Videospiel ist es jedenfalls offensichtlich nicht, zumindest noch nicht. Denn für das SAND LAND Project ist die „visuelle Adaption“ wohl erst der Anfang. Laut der offiziellen Website kommen „verschiedene Partner zusammen, um eine große Vielfalt an Inhalten zu erstellen und SAND LAND zu einer vollständigen IP zu entwickeln“.

Der Originalmanga erschien im Jahr 2000 in der Weekly Shonen Jump. Der Manga stammt aus der Feder von Akira Toriyama, der vor allem für Dragon Ball bekannt ist. Bandai Namco bietet diese Story-Synopsis an:

In einer Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden, bilden Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Rao, ein Kleinstadt-Sheriff, ein Tag-Team und begeben sich auf die Suche nach dem Phantomsee irgendwo in der Wüste.

Der neue Teaser-Trailer:

