Pokémon-Sammelkartenspiel: Es ist wahr – hier seht ihr die erste Kadabra-Karte seit 20 Jahren

Er ist tatsächlich zurück! The Pokémon Company stellte heute die neue Erweiterung „Pokémon Card 151“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel vor. Und wie bereits vorab gemunkelt, ist die Kadabra-Karte wieder mit von der Partie. Erstmals seit 20 Jahren wird es somit eine neue Karte von Kadabra geben.

Ihr kennt die Geschichte bestimmt auch: Kadabra findet im Pokémon-Sammelkartenspiel nicht statt, weil Uri Geller sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah und im November 2000 eine Klage in den USA anstrengte. Die Klage wurde 2002 abgewiesen, doch seitdem gab es keine neuen Kadabra-Karten mehr.

Ein durchgerutschtes Verkaufsdatenblatt zur neuen Erweiterung machte bereits im Januar große Hoffnung, doch offiziell ist es erst seit heute, wenn gleich Uri Geller sich erneut entschuldigte und eine Rückkehr der Karte in Aussicht stellte.

Die Erweiterung „Pokémon Card 151“ erscheint am 16. Juni 2023 zunächst in Japan. Das Set wird darüber hinaus, ihr ahnt es bereits, alle Kanto-Pokémon bieten. Wann und in welcher Form die Karten nach Europa kommen, wird sich zeigen.

Bei uns stand gestern zunächst die Veröffentlichung von „Karmesin und Purpur“ auf dem Plan, es ist die erste Paldea-Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Diverse Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen* und andere Kollektionen* sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern verfügbar.

Bildmaterial: The Pokémon Company