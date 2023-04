Pokémon Karmesin und Purpur: Die meisten wollen Meisterkoch statt Champ werden

Das japanische Magazin Famitsu hat eine Umfrage mit 547 Teilnehmenden durchgeführt und ihnen Fragen zu Pokémon Karmesin und Purpur gestellt. Es war möglich, nicht alle Fragen zu beantworten, weshalb einige Antworten nicht ganz mit der Gesamtzahl der Teilnehmenden übereinstimmen.

Etwa die Hälfte der Befragten war männlich, die andere Hälfte weiblich und ein kleiner Teil war divers. Viele der Teilnehmenden waren Teenager oder in ihren 30ern, doch die gesamte Altersspanne reichte von unter 12 Jahren bis über 50 Jahren.

Wenn es um die Frage der Starter geht, ist die Antwort eindeutig. Die meisten TrainerInnen haben sich für den Pflanzenstarter entschieden. Die Stimmen wurden auf die Pokémon wie folgt verteilt:

Felori: 260

Krokel: 167

Kwaks: 132

Auch interessant: Viele Teilnehmende haben 101 bis 200 Spielstunden gespielt, die wenigsten befinden sich gerade am Anfang ihres Abenteuers mit unter fünf Spielstunden:

1 bis 10 Spielstunden: 5

11 bis 20 Spielstunden: 7

21 bis 30 Spielstunden: 17

31 bis 40 Spielstunden: 22

41 bis 50 Spielstunden: 135

51 bis 100 Spielstunden: 158

101 bis 200 Spielstunden: 174

201 bis 300 Spielstunden: 45

301 und mehr Spielstunden: 71

Bei den gesammelten Pokémon zeigt sich ein einheitliches Gefälle: Die meisten SpielerInnen haben über 400 Pokémon im Pokédex registriert, nur zwei Personen haben zwischen einem und 30 Taschenmonstern registriert. Vermutlich wird die Anzahl der Pokémon mit den Spielstunden einhergehen.

Der witzigste Fakt bezieht sich auf die drei Hauptpfade. Die meisten haben sich am allerwenigsten dafür interessiert, ganz schnell Champ zu werden. 70 Menschen haben sich für den Pfad der Legenden entschieden, nur 26 hatten Ambitionen zum Pokémon-Meister. Vier Personen haben angegeben, dass sie sich auf die Straße der Sterne konzentriert haben.

Übrigens: 240 Teilnehmende haben in schwachen Gebieten angefangen, nur vier in stärkeren Gebieten. 63 Personen haben die Gebiete in einer bestimmten Reihenfolge absolviert, wohingegen 143 frei erkundet haben.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak