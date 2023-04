Hori präsentiert neue Switch-Produktreihe zu Zelda: Tears of the Kingdom

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt in greifbare Nähe. Das nimmt sich Peripherie-Experte Hori zum Anlass, gleich mehrere neue Produkte für Nintendo Switch auf den Markt zu bringen. Von Controllern bis Taschen – so seid ihr bereit für Links neues Abenteuer.

Hori liefert die passende „Tears of the Kingdom“-Ausrüstung

Die Produktreihe soll in Japan zum 12. Mai verfügbar werden – pünktlich zum Start von „Tears of the Kingdom“. Ob die Accessoires dann auch in Europa verfügbar werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Es scheint aber ziemlich wahrscheinlich.

Horis Line-Up umfasst einen Standfuß für Nintendo Switch, diverse Taschen und die Controller „Split Pad Pro“ und „Split Pad Compact“. Alle Produkte werden von offiziellem Artwork geschmückt und sind lizenziert.

Stichwort „Artworks“: Zuletzt präsentierte Nintendo neue Eindrücke zu diversen Charakteren. Etwa zu den Nachfahren der Recken oder auch zu Obermotz Ganondorf.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Wenn ihr euch nach den neuesten Eindrücken für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo