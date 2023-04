Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai erscheint im Herbst weltweit

Wie Publisher Square Enix zusammen mit den Entwicklerteams von Game Studio und KAI GRAPHICS bekannt gibt, erscheint Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai weltweit im Herbst 2023.

Zur Veröffentlichung wird der Titel für PS5, PS4 und PCs via Steam zur Verfügung stehen. Zusätzlich dazu gibt es einen neuen Trailer, der die unterschiedlichen Charakterposen der vier Hauptfiguren zeigt.

Die Geschichte zum neuen Dragon-Quest-Titel

Ursprünglich wurde Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai im Jahr 2020 angekündigt. Der Story-Modus folgt der Geschichte aus dem Anime. Dragon Quest: Dais Abenteuer folgt dem titelgebenden Jungen Dai.

Dieser strebt danach, der Welt Frieden zu bringen, wofür er hart mit seinem Mentor Avan trainiert, um schon bald in sein ganz eigenes Abenteuer zu starten. Ebenfalls spielbar sind Popp, Maam und Hyunckel. Es gibt Zwischensequenzen, welche an den Anime angelehnt sind.

Der zweite Modus ist der „Temple of Memories“. Dabei handelt es sich um einen Dungeon mit mehreren Ebenen, welcher bei jedem Betreten wieder anders aussieht. Spezielle Ausrüstungsgegenstände sind die „Bond Memories“. Diese erhöhen bestimmte Charakter-Werte. Wenn man sie findet, wird die Szene aus dem originalen Comic eingeblendet, mit welcher die Erinnerung verknüpft ist.

Der Charakterposen-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix, Game Studio, KAI GRAPHICS