Gamescom 2023: Nintendo bestätigt die Teilnahme – aber die Games sind noch ein Rätsel

Als erster der „Big Three“ hat Nintendo heute seine Teilnahme an der Gamescom bestätigt. Nach der Absage 2022 wird Nintendo dann also im August 2023 wieder das Messegelände in Köln-Deutz schmücken. So ein bisschen zwischen den Zeilen konnte man das schon vor einigen Wochen lesen.

Im letzten Jahr hatte Nintendo die Messe abgesagt und tourte stattdessen durch Freizeitparks und kleinere Messen. Dabei präsentierte man stets bereits verfügbare Games und versuchte das Publikum in die Nintendo-Welten zu entführen.

Was man bei der Gamescom 2023 präsentiert, das ist noch unklar. Und auch zusammenreimen kann man es sich noch nicht. Zelda: Tears of the Kingdom erscheint in wenigen Tagen und auch Pikmin 4 wird dann bereits lange veröffentlicht sein.

Anders als bei den Spiele-Präsentationen bei Animagic, Dokomi und in den Einkaufszentren im letzten Jahr lag der Fokus bei der Gamescom stets auf Spielen, die demnächst erscheinen. Alles andere würde die Kosten wohl auch kaum rechtfertigen.

Was wird man also zeigen? Prädestiniert ist zeitlich natürlich alles, was man im Weihnachtsgeschäft veröffentlichen möchte. Doch da ist schlicht noch nichts bekannt. Von den bisher angekündigten Langzeitprojekten wäre bestenfalls noch Metroid Prime 4 ein Kandidat. Was hat Nintendo also noch in petto?

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay