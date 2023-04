Final Fantasy XIV: Zum Fan-Festival deckt euch Square Enix mit neuem Merchandise ein

Damit Daheimgebliebenen wie Teilnehmenden des Final Fantasy XIV Fan-Festivals gebührend feiern können, hat Square Enix neues Merchandise im hauseigenen Store verfügbar gemacht. Die Figuren, Plüschfiguren, Acryl-Aufsteller, Magnete und Accessoires können bis zum 22. April 2023 um 00:59 Uhr vorbestellt werden. Die Artikel sollen dann am 28. Juli 2023 ausgeliefert werden.

Von Plüschtieren über Magneten zu Nackenkissen

Zu den Highlights zählt eine große, beflockte Loporrit-Plüschfigur. Die Figur ist ganze 22 cm groß. Die Arme und Beine verfügen sogar über Gelenke, um die Figur zu bewegen. Außerdem gibt es eine Quiexie-Plüschfigur, die im Shop als knuddelig und mopsig beschrieben wird.

Ferner gibt es Nackenkissen, die ihr zu Plüschfiguren umstülpen könnt oder auch Acryl-Aufsteller, mit denen ihr euer Wohnzimmer stilecht dekorieren könnt. Klickt euch am besten selbst durch die zahlreichen Artikel, die der Square Enix Store so bietet.

Folgendes Merchandise gibt es:

Acryl-Blöcke in Legacy-, A Realm Reborn-, Heavensward-, Stormblood-, Shadowbringers- und Endwalker-Designs: 67,99 Euro

Acryl-Job-Magnete in Schnitter- und Weiser-Designs: 5,99 Euro

Schlüsselanhänger: 15,99 Euro

Endwalker Acryl-Aufsteller mit Alphinaud, Alisaie, Estinian, G’raha Tia, Krile, Hydaelyn, Tataru und Zenos: Unterschiedliche Preise

Endwalker-Mauspad: 37,99 Euro

Loporrit-Figur: 70,99 Euro

Laptop Case – Amaurot: ¥37,99 Euro

Washi-Klebeband: 7,99 Euro

Nackenkissen: 40,99 Euro

Alt-Sharlayan-Tasse: 34,99 Euro

Quiexie-Plüschtier: 37,99 Euro

Silberanhänger Azems Kristall: 255,99 Euro

Nach der Corona-Pandemie wird es in nächster Zeit erstmals wieder Fan-Festivals geben. 2023 und 2024 sind davon gleich drei geplant und man besucht alle Kontinente. In Las Vegas startet am 28. Juli 2023 das erste Fan-Festival. Im ExCel Center in London trifft man sich am 21. und 22. Oktober 2023. Den Abschluss bildet Japan Anfang 2024 mit einem noch unbekannten Austragungsort.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix