Gears of War: Netflix engagiert Dune- und Prometheus-Autor für das Drehbuch zum Live-Action-Film

Der Drehbuchautor Jon Spaihts liefert das Skript für Netflix‘ „Gears of War„-Live-Action-Film, wie nun bekannt wurde. Erst kürzlich erarbeitete sich Spaihts eine Oscar-Nominierung für das „Beste Adaptierte Drehbuch“ zu Dune. Dieses entstand gemeinsam mit Regisseur Denis Villeneuve und Eric Roth.

Entsprechend liefert er auch die Zeilen für die anstehende Fortsetzung zu Dune. In der Vergangenheit verfasste er bereits die Drehbücher für Prometheus, Doctor Strange, Passengers und Die Mumie.

Gears of War will Kino sein

„Gears of War ist eines der großartigsten Actionspiele aller Zeiten, mit lebendigen Charakteren, einer wunderschön gestalteten Welt und einem Kampfsystem, das die Tödlichkeit des Krieges und die Wichtigkeit, seinen Teamkameraden beizustehen, deutlich macht“, erklärt Spaihts und führt fort: „Es will Kino sein, und ich bin begeistert, die Chance zu haben, dazu beizutragen.“

Im vergangenen November verkündete Netflix die Partnerschaft mit dem Entwickler The Coalition. Im Zuge der Zusammenarbeit sollen diverse „Gears of War“-Projekte entstehen – darunter auch der Live-Action-Film.

The Coalition kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: „Wir freuen uns sehr, mit Jon und dem Netflix-Team zusammenzuarbeiten, um Gears of War zum Leben zu erwecken. Jon ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler mit einem Talent für die Erschaffung epischer Science-Fiction-Universen und er liebt Gears of War wirklich.“

Sie ziehen das Fazit: „Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unser Franchise zu ehren und unseren Fans eine authentische Geschichte zu liefern.“

via VGC, Bildmaterial: Gears 5, The Coalition, Xbox Game Studios