Square Enix und Puma tun sich für schicke Sneaker zu Final Fantasy XIV zusammen

Ihr seid Sneaker-Fans und spielt Final Fantasy XIV? Dann könnte diese neue Kollaboration etwas für euch sein. Wie die japanische Sneaker-Webseite Sneakerwars nämlich berichtet, arbeiteten Square Enix und Puma zusammen, um eine exklusive Reihe von „Final Fantasy XIV“-Sneakern zu veröffentlichen.

Sneaker für Krieger des Lichts

Die Sneaker werden am 15. März 2023 – in zwei unterschiedlichen Modellen und jeweils zwei Farben – in Japan erscheinen. Die Varianten basieren auf den Slipstream- und RS-X-Modellen von Puma. Jedes Paar soll mit – umgerechnet – etwa 118 EUR zu Buche schlagen.

In Bezug auf die Farbvarianten haben FFXIV-Fans die Wahl zwischen einem Licht- und einem Dunkel-Thema. Ersteres präsentiert eine Palette von weißen, grünen und blauen Pastelltönen. Die dunkle Variante baut auf schwarze, graue und violette Farben.

Der beliebte „Fat Cat“-Begleiter ist auch mit an Bord und schmückt – gemeinsam mit dem Puma-Logo – die Zunge, Ferse und Innensohle der Sneaker. Außerdem freuen sich Fans über einen Anhänger in Form des ikonischen „Final Fantasy“-Kristalls. Ob es die schicken FFXIV-Treter auch zu uns schaffen, ist derzeit noch unklar.

Apropos „Final Fantasy XIV“: Warum das Spiel aktuell Probleme mit einem indigenen Volk hat, lest ihr hier. Solltet ihr bislang noch nicht bei der aktuellen Erweiterung zugeschlagen haben, wäre jetzt ein guter Moment. Im PlayStation Store winken nämlich 50 % Rabatt auf Final Fantasy XIV: Endwalker. Ihr zahlt 22,49 EUR anstelle von 44,99 EUR. Das Angebot steht noch bis zum 16.03.2023.

Bildmaterial: Square Enix, Puma