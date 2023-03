Square Enix: Präsident Yosuke Matsuda tritt zurück und Takashi Kiryu soll übernehmen

Wie Square Enix ankündigt, wird Yosuke Matsuda als Präsident und stellvertretender Director von Square Enix Holdings zurücktreten. An seine Stelle soll Director Takashi Kiryu.

Der 47-Jährige ist seit 2020 bei Square Enix und begann als General Manager der Abteilung Unternehmensplanung. Seit Mai 2022 führt er amtierend die Geschäfte von Square Enix Co., Ltd. Der Wechsel muss bei der Aktionärsversammlung im Juni bestätigt werden, bevor er in Kraft tritt.

Zur Maximierung der Kreativität

Der Personalwechsel scheint beschlossen – eine Zustimmung der 34. Jahreshauptversammlung im kommenden Juni und der darauffolgenden Verwaltungsratssitzung stehen allerdings noch zum offiziellen Abschluss aus.

Den angedachten Personalwechsel begründet Square Enix wie folgt:

„Angesichts des schnellen Wandels des Geschäftsumfelds in der Unterhaltungsindustrie soll die vorgeschlagene Änderung das Managementteam mit dem Ziel umgestalten, sich ständig weiterentwickelnder technologischer Innovationen anzunehmen und die Kreativität der [Square Enix Holdings Co. Ltd.]-Gruppe zu maximieren, um ihren Kunden auf der ganzen Welt noch bessere Unterhaltung zu bieten.“

Yosuke Matsuda fungierte seit 2013 als Präsident von Square Enix Corporation und Square Enix Holdings. Seinerzeit nahm er die Position von Yoichi Wada ein. Seine Position brachte ihm nicht nur Aufmerksamkeit in der Branche, sondern auch unter Fans der Spiele. In NieR: Automata trat er etwa an der Seite des ehemaligen Präsidenten von PlatinumGames – Kenichi Sato – als zäher Bossgegner auf.

Ob es auch Kiryu in seiner Laufbahn zum Bossgegner in einer der Square-Enix-Marken avanciert, dürfen wir gespannt abwarten. Sein Foto in der Firmenbiografie könnte jedenfalls direkt aus Final Fantasy VII Remake stammen. ALs Shinra-Manager würde er auch eine gute Figur abgeben, oder?

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames