Doch nicht im Mai: Atlas Fallen wird für die „bestmögliche Version“ auf August verschoben

Nachdem uns Deck 13 und Focus Home Entertainment im März endlich erstes Gameplay sowie einen konkreten Termin zu Atlas Fallen mitgeteilt haben, macht man jetzt schon die Rolle rückwärts. Wird doch nichts mit dem 16. Mai 2023!

Mit dem 10. August teilte man auch gleich einen neuen Termin mit. Laut dem dazugehörigen Statement liegt es nicht an der Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom, sondern an der viel zitierten „bestmöglichen Version“. Eine schwierige Entscheidung sei das gewesen. Dabei habe man viele begeisterte Kommentare und positive Vorschauen von Kritikern erhalten.

In Atlas Fallen werden Monster zu Fall gebracht

Die Spielwelt ist eine riesige, atemberaubende Wüstenlandschaft. Sie wimmelt von zahlreichen legendären Kreaturen, die in actionreichen Kämpfen bezwungen werden müssen. Zur Fortbewegung können SpielerInnen über den Wüstensand gleiten. Die Welt bietet nicht nur Monster, sondern auch uralte Ruinen und Mysterien eines gefallenen Volkes.

Um die Monster zu besiegen, stehen unterschiedliche Waffen zur Verfügung, die aus dem Sand erschaffen werden. Daneben gibt es eine Vielzahl an mächtigen Skills und Fähigkeiten, die einen individuellen Spielstil erlauben. Das Spiel kann entweder alleine oder mit einem weiteren Mitstreiter im Online-Koop gezockt werden.

Bildmaterial: Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13