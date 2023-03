Persona-Team zeigt sich interessiert am Einsatz von KI in der Entwicklung künftiger Titel

Kürzlich gab Kazuhisa Wada – seines Zeichens Creative Director und Produzent der Persona-Serie – ein Interview, dass sich auf Portierungen und die Zukunft der Serie fokussierte.

Via offiziellem Facebook-Kanal lieferte Atlus Asia nun einen Ausschnitt nach, der im Interview nicht enthalten war. In diesem fragt man nach Wadas Hobbies und aktuelle Interessen. Klingt erstmal wenig aufregend. Wada nutzte die Gelegenheit allerdings für eine interessante Äußerung.

KI könnte grobe Ausgangsideen liefern

Während er nämlich unter anderem vom Radfahren und Kochen am Lagerfeuer als seine Hobbies spricht, enthüllt er auch, dass er sich in jüngerer Vergangenheit vermehrt mit dem Thema KI (Künstliche Intelligenz) auseinandergesetzt habe. Ein Feld, das auch für zukünftige (Persona-)Titel relevant sein könnte.

Wada erklärt: „[…] Ich fahre immer noch ziemlich oft Rad. Früher bin ich manchmal mit dem Fahrrad von zu Hause zur Arbeit und zurück gefahren, was einer Strecke von 120 Kilometern entspricht. In dieser Jahreszeit (Winter) machen mir Lagerfeuer ziemlich viel Spaß. Ich gehe gerne auf Campingplätze, um Lagerfeuer zu machen und leckeres Essen zu kochen.“



Und bezüglich seiner Interessen: „Der Fortschritt von KI war zuletzt ziemlich faszinierend. Ich denke, die Technologie hinter KI-Illustrationen wird in Zukunft sehr nützlich sein. Wenn es zum Beispiel darum geht, grobe Ideen zu entwickeln, kann eine KI kontinuierlich eine Idee nach der anderen ausgeben, womit ein einzelner Künstler möglicherweise zu kämpfen hat. Ich denke also, dass wir für die frühe Konzept- und Ideenbildung KI einsetzen könnten. Unser Art-Team hat darüber gesprochen, den Einsatz von KI implementieren zu wollen.“

KI auf dem Vormarsch

Wir erleben aktuell einen satten Aufschwung von leistungsstarken KI-Tools, die in kürzester Zeit immer beeindruckendere Ergebnisse erzielen. Selbst zur Generierung von – durchaus beachtlichen – Illustrationen bedarf es mittlerweile lediglich einer schriftlichen Anweisung (eines Prompts) durch den User. Eine unausweichliche Technik, die in den kommenden Jahren mit größter Sicherheit noch weiter optimiert wird.

Nur logisch also, dass diese Möglichkeiten auch in der Videospielbranche Verwendung finden dürften. Offensichtlich zeigt sich auch das Persona-Team offen für den technischen Umschwung. Zuletzt gab Ubisoft bekannt, mit „Ghostwriter“ ein KI-Tool zu entwickeln, das sich darauf konzentrieren soll, AutorInnen zu entlasten, indem es Routine-Aufgaben übernimmt.

Eine Meldung, die – verständlicherweise – für skeptische, aber auch kritische Reaktionen sorgte. Es bleibt abzuwarten, welchen Stellenwert das Thema KI zukünftig in der Spielebranche einnimmt.

via Persona Central, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio