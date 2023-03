Owlboy-Entwickler legen ihr Debüt-Spiel Savant – Ascent für PCs und Konsolen neu auf

Das Entwicklerteam von D-Pad Studio ist vor allem für seinen Indie-Hit Owlboy bekannt. In diesem Jahr feiert ihr Debüttitel Savant – Ascent zehnjähriges Jubiläum, was das Studio nun mit einer Neuveröffentlichung feiern will.

Savant – Ascent – Anniversary Edition erscheint für PC, Konsolen und Mobilgeräte. Dabei handelt es sich um einen Shoot’em-up-Platformer, der mit der Jubiläumsedition neue Level, Bosse, Zwischensequenzen und Power-ups enthalten wird. Mit dabei im Gepäck ist der originale Soundtrack.

Darum geht es in Savant – Ascent

Wir spielen einen Alchemisten, der von einer unbekannten Macht von seinem Turm gestürzt wurde. Unser Ziel ist es, wieder auf die oberste Plattform zu gelangen. Allerdings können wir uns nur zwischen zwei unterschiedlichen Plattformen bewegen, die beispielsweise Aufzüge oder Weltraumtrümmer sein können. Dabei schalten wir Feinde mit Raketen aus.

Hinzu kommt ein neuer Überlebens-Modus. In einem Endlos-Aufzug müssen wir massenweise Gegner bekämpfen. Dabei tauchen rein zufällig die Bosse aus dem Hauptspiel auf und wollen und zusätzlich an die Gurgel.

Der Ankündigungstrailer zur Jubiläumsedition:

Bildmaterial: Savant – Ascent – Anniversary Edition, D-Pad Studio