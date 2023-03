Nintendo stellt euer Wissen zu Zelda: Breath of the Wild auf die Probe

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt näher! Aber erinnert ihr euch auch noch gut an den Vorgänger Breath of the Wild? Das könnt ihr in Kürze herausfinden. Nintendo veranstaltet nämlich ein offizielles, landesweites Quiz zum gefeierten Serienableger.

„Landesweit“ bedeutet in dem Kontext übrigens „in Japan“. Aber keine Sorge, das Quiz wird auch auf Englisch angeboten – Fans können also auch hierzulande ihr Wissen auf die Probe stellen.

Wie viel wisst ihr über „Breath of the Wild“?

Das Event soll vom 7. bis zum 9. April stattfinden – insgesamt erfolgt das Quiz in vier Runden. Interessierte Fans können an einem, oder auch allen Terminen teilnehmen. Gezählt wird letztlich die höchste erzielte Punktzahl – alles was ihr benötigt: einen Nintendo-Account.

Und wann finden die Quiz-Runden nach deutscher Zeit statt?

7. April 2023, um 14:00 – 14:30 Uhr

8. April 2023, um 2:00 – 2:30 Uhr; 14:00 – 14:30 Uhr

9. April 2023, um 2:00 – 2:30 Uhr

Die Platzierungen werden dann am 9. April um 14:00 Uhr deutscher Zeit verkündet. Ob hier auch Accounts außerhalb von Japan berücksichtigt werden, ist fraglich. Aber: Dabei sein, ist alles!

Übrigens: Wenn ihr schon jetzt euer Smartphone nutzt, um den QR-Code auf der Webseite zu scannen, könnt ihr euch bereits einer Handvoll Übungsfragen stellen. Probiert es aus!

Erst kürzlich deutete Produzent Eiji Aonuma an, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom überraschendes Gameplay bieten soll, das die Spielwelt verändert. Überraschend gestaltete sich zuletzt bereits der Umstand einer möglichen Inspiration durch Banjo-Kazooie.

Weniger schöne Schlagzeilen machte der heiß erwartete Titel mit einem massiven Leak, der nicht nur Nintendo zu ärgern weiß. Ein YouTube-Kanal kann die Veröffentlichung kaum noch abwarten und lieferte zuletzt ein spannendes Vergleichsvideo zwischen „Tears of the Kingdom“ und dem Vorgänger „Breath of the Wild“.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.

Bildmaterial: Nintendo