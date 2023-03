EA löscht in wenigen Tagen Mirror’s Edge aus den Stores und die Begründung ist absurd

Spiele-Konservierung ist und bleibt ein heißes Thema. Wenige Tage vor der Schließung der Stores von 3DS und Wii U gibt Electronic Arts bekannt, dass man eine Reihe von Spielen aus den digitalen Stores tilgen wird.

Dazu gehört neben Battlefield 1943, Bad Company 1 und 2 auch Mirror’s Edge. Diese Spiele werden ihren Vertrieb in Stores wie Steam am 28. April 2023 einstellen.

Im Falle von Battlefield mag das noch einigermaßen nachvollziehbar sein, handelt es sich doch um Online-Mehrspielertitel. So begründet es EA auch: „Dies ist eine Vorbereitung auf die Einstellung der Online-Dienste für diese Titel.“ Das wiederum soll am 8. Dezember 2023 geschehen.

Was soll jemand mit Battlefield 1943, wenn die Server offline sind? Okay. Aber mit der gleichen Begründung will EA auch Mirror’s Edge aus dem Verkauf nehmen und das ist natürlich absurd, wie auch Fans in den sozialen Medien sehr schnell anmerken.

Denn Mirror’s Edge ist eine Einzelspielererfahrung und hat abseits von Leaderboards gar keine Online-Modi. „Die Reise kommt zu einem Ende“, titelt EA. „Auch wenn diese Titel einen besonderen Platz in unserem Herzen haben, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit euch neue Erinnerungen zu schaffen.“

Mirror’s Edge erschien im November 2008 für PS3 und Xbox 360 und wenig später auch für PCs. Das Parkour-Game wurde von Dice entwickelt und erhielt gute Kritiken. Bis 2013 hat es sich 2,5 Millionen Mal verkauft. Bei GOG* findet ihr eine DRM-freie Version des Spiels.

Bildmaterial: Mirror’s Edge, Electronic Arts, Dice