Ihr könnt jetzt gratis sehen, wie ihr mit FIFA 23 Legacy auf Switch veralbert werdet

Es ist ja eigentlich kaum noch ein Aufreger: Natürlich basiert FIFA 23 Legacy für Nintendo Switch auf FIFA 22 Legacy für Nintendo Switch, das wiederum auf FIFA 21 Legacy für Nintendo Switch basiert, und so weiter. Kurzum: Alles, was sich Electronic Arts Jahr für Jahr Neues für FIFA einfallen lässt, findet auf der Switch nicht statt.

EA macht daraus schon lange kein Geheimnis mehr. Schon der erste Satz der Produktbeschreibung im Nintendo eShop lässt alle Hüllen fallen. „Die FIFA 23 Legacy Edition umfasst die neuesten Trikots …“ – das ist ja mal ein Ding. „… ohne neue Entwicklungen oder signifikante Verbesserungen.“

Das mag zum Teil auch an den beschränkten Ressourcen der Switch liegen, so fair muss man sein. Aber zum Teil ist es eben auch der fehlende Wille, hier mehr zu investieren. Dass man dafür die Kundschaft am Ende für Kader-Updates trotzdem mit 39,99 Euro zur Kasse bittet, ist dann eben schon ein bisschen eine Frechheit.

Umso ärgerlicher ist es, dass sich FIFA auch auf der Switch Jahr für Jahr gut verkauft. Auch FIFA 23 Legacy Edition schaffte es im Oktober in seiner Launchwoche auf den ersten Platz der deutschen Switch-Rankings, ermittelt von GfK Entertainment. Mangels Alternativen greifen Switch-Fans zu.

Wer Switch Online abonniert hat, kann sich die Legacy Edition in Kürze mal live ansehen, ohne zusätzlich Geld auszugeben. FIFA 23 Legacy ist nämlich der nächste Titel der Probespiel-Serie auf Nintendo Switch. Vom 20. März bis zum 26. März 2023 ist das Spiel im vollen Umfang für Abonnenten gratis spielbar.

Bildmaterial: FIFA 23, Electronic Arts